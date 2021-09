Afghansk forretningskvinne utfordrar Taliban

utenriks

Over tusen kvinner er sysselsette i verksemda til Attai, Pasthton Zarghon Saffron Womens Company, i Zarghon-distriktet i Herat-provinsen.

Selskapet produserer, behandlar, pakkar og eksporterer safran, og arbeidsstyrken består for det meste av kvinner.

Taliban har lova at kvinner skal inkluderast i arbeidslivet – men seier samtidig det må skje etter strenge, islamske reglar. Det har skapt stor uvisse blant dei yrkesaktive kvinnene i landet. Dei fryktar ei tilbakevending til det brutalt undertrykkjande styret då Taliban sat ved makta sist – i åra mellom 1996 og 2001.

Den gongen vart kvinner heilt utestengde frå skule og jobb. Kvinner fekk ikkje eingong forlate huset utan følgje av ein mannleg slektning.

Sjølv om Taliban no lovar større inkludering, har dei sidan dei tok makta i august i aukande grad ekskludert kvinner frå det offentlege livet. Kvinner med høgare jobbar i departementa har mista jobbane sine.

Det er innført strenge restriksjonar for jenter som ønskjer å ta høgare utdanning, restriksjonar som i realiteten stengjer svært ute mange frå å studere.

Departementet for kvinnesaker vart avvikla. I staden vart det oppretta eit departement for fremjing av dyd og førebygging av umoral.

Modige protestar

Ein del kvinner har modig protestert mot dei nye, ekskluderande reglane, men Taliban har fleire gonger svart med å slå hardt ned på – og forby – demonstrasjonar.

Frykta, uvissa og valden har ført til at mange kvinnelege forretningsleiarar har flykta frå landet eller gått i skjul.

Men Shafiqeh Attai lovar å ta opp kampen. Ho har over tusen kvinner som plukkar dei fargerike safrankrokusane på markene i Herat.

– Vi skal heve stemmene våre – Taliban skal bli tvinga til å lytte på oss, seier Attai, som starta opp safranfirmaet sitt i 2007.

– Same kva som skjer – vi skal ikkje sitje heime. Vi har jobba så hardt, og kvinnene treng jobbane for å forsørgje familiane sine, legg ho til.

– Når kvinnene tener eigne pengar kan dei sende barna sine til skular, dei kan kjøpe klede og anna nødvendig til familien sin, seier ho. Ho lovar å ta opp kampen med Taliban om nødvendig.

– Eg har jobba så hardt for å etablere verksemda mi. Eg kjem ikkje til å teie stille, seier 40-åringen fast.

Alternativ til opium

Den avsette, vestlegstøtta regjeringa oppmuntra bønder til å dyrke krydder framfor opiumvalmuar.

Likevel er landet framleis den største produsenten i verda av opium og heroin. Afghanistan står for mellom 80 og 90 prosent av den globale produksjonen.

Då Taliban sist hadde makta, øydela dei store delar av valmueavlingane, tilsynelatande for å bli kvitt handelen med opium. Kritikarar meinte derimot at Taliban, som hadde brukt sal av opium for å finansiere krigføringa si, øydela marknadene for å auke verdien av sine eigne, enorme lager.

Fattigdom og konflikt har uansett ført til auka produksjon av opiumsvalmuen. Afghanistans produksjon av opium og heroin er no omtrent fire gonger større enn i 2002, ifølgje FN.

Det raude gullet

I Herat -provinsen er det likevel produksjonen av safran – det raude gullet – som i all hovudsak gjeld.

Safran blir brukt både i matlaging, parfymar, medisinar og te. Dei lys-lilla safranblomane trivst best under steikjande varm sol. Planten blomstrar berre om hausten – i oktober, november.

Etter innhaustinga, som krev ein hær av arbeidarar, byrjar den mødesame og pinleg nøyaktige jobben med å fjerne dei skjøre blada for å komme inn til dei verdifulle støvdragarane.

Det er nemleg dei tørka støvdragarane frå krokusplanten som blir brukt som safran. Det sit ikkje meir enn tre støvdragarar i kvar blomster. For å få eit kilo må det handplukkast dragarar frå rundt 100.000 blomstrar.

Det gjer safran til det dyraste krydderet i verda. I Noreg blir til dømes eitt gram selt for mellom 149 og 200 kroner på norske apotek.

På grunn av den høge prisen har safran vorte kalla det raude gullet.

Arbeidsstokken til Attai, som hovudsakleg er kvinner, produserer mellom 200 og 500 kilo kvart år.

Kvinnelege forretningsleiarar

Dei siste 20 åra har mange kvinner vorte forretningsleiarar i landet, særleg gjeld det i dei store byane, som Herat.

Byen har lenge vore eit sentralt kommersielt knutepunkt. Regionen har nære handelssamband til Iran og Turkmenistan. Men etter at Taliban tok over makta har mange forretningskvinner herfrå flykta til utlandet.

Younes Qazizadeh er leiar for handelskammeret i byen. Han seier han håpar at Taliban vil komme med ei offentleg kunngjering der dei lovar at også kvinner skal få drive forretningar.

Elles fryktar han at verksemder som den til Attai, står i fare.

– Vi håpar at kvinner skal få drive forretningar, understrekar Qazizadeh.

Blir verande

Attai lovar at ho førebels blir i heimlandet – fordi ho har eit sterkt ønske om at verksemda hennar kan overleve.

– Eg kunne òg ha flykta, men eg har valt å bli verande for å ta opp kampen. Vi er eit selskap som heilt og fullt er drive av kvinner og som sysselset kvinner. Eg trur ikkje eingong Taliban vil vere modige nok til å stanse oss, seier ho.

