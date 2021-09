Dette er den nye statsministeren i Japan

utenriks

64-åringen, som kjem frå ein politikarfamilie i byen Hiroshima, stakk av med sigeren i kampen om partileiarvervet i regjeringspartiet Det liberaldemokratiske partiet (LDP).

Nasjonalforsamlinga skal måndag 4. oktober godkjenne han som etterfølgjaren til statsminister Yoshihide Suga, som går av etter berre eitt år i embetet.

LDP og samarbeidspartnaren deira har fleirtal i nasjonalforsamlinga, noko dei blir venta å behalde òg etter valet i november.

Utfordringar

Leiarvalet vart gjennomført blant LDPs parlamentsmedlemmer og representantar for grasrota. I andre valrunde slo Kishida den populære vaksineministeren Taro Kono.

Resultata frå valet viser at Kishida hadde støtte i dei mest etablerte delane av partiet som ønskte ein meir føreseieleg kandidat. Utfordraren hans, Kono, er kjend for å ha ein meir uavhengig stil og er meir reformvillig.

Den låge oppslutninga til regjeringa er blant dei største utfordringane Kishida står overfor når han tek over. Populariteten har dalt som følgje av mellom anna regjeringa si handtering av koronakrisa og avgjerda om å halde sommar-OL i Tokyo.

Med berre to månader igjen til valet ønskjer det konservative partiet å raskt få snudd den negative trenden.

Sentrumskandidat

Kishida er rekna som ein politikar som står nær det politiske sentrumet. Han har lova ein stor økonomisk atterreisingspakke, medan han òg har sagt han vil få ned dei økonomiske forskjellane i landet.

Tidlegare har Kishida hevda at den økonomiske politikken til tidlegare statsminister Shinzo Abe berre styrkja store selskap.

Kishida stilte òg som kandidat til leiarvervet i regjeringspartiet i 2020. Då tapte han mot den sitjande statsministeren Suga. Kishida seier han lærte av nederlaget.

– Eg var ikkje god nok. Eg trur ikkje eg hadde sterk nok overtyding, sa han tidlegare i september.

Den kommande statsministeren ser på det som sitt livs jobb å avskaffe atomvåpen. I 2016 tok han USAs dåverande president Barack Obama med til Hiroshima.

Vil avskaffe atomvåpen

Når det gjeld tryggingspolitikk og diplomati, er det lite som tyder på at det vil bli endringar, ifølgje Yu Uchiyama ved Tokyo-universitetet. Alle dei fire kandidatane som stilte som partileiarkandidat, støtta dei tette sambanda mellom USA og Japan på tryggingsfeltet.

I tillegg støtta alle tryggingssamarbeid med likesinna demokrati i Europa for å demme opp for Kinas aukande innverknad og atomtrusselen frå Nord-Korea.

Tobias Harris, som jobbar ved Center for American Progress, seier at Kishida er meir fleksibel enn Kono, særleg når det gjeld utanriks- og tryggingspolitikk.

– Det er mange ting i fortida hans som tilseier at dei konservative tendensane i han er sterkare enn det dei kanskje har verka, seier Harris til nyheitsbyrået AFP om Kishida.

Trass i det liberale ryktet sitt har han vorte sett på som mindre tydeleg enn Kono når det gjeld sosiale spørsmål som rettar for homofile. Kishida har sagt at han ikkje er heilt klar for å godta likekjønna ekteskap.

Ustabil trend

Japan har den siste tida vore prega av mange politiske skifte, noko som er uvanleg i landet etter åtte år med Abe som statsminister.

– Bekymringa er ikkje knytt til individ, men stabiliteten i japansk politikk, seier Michael Green ved Center for Strategic and International Studies til nyheitsbyrået AP.

Han seier det avgjerande no er om Japan går inn i ein periode med skiftande leiarskap eller tilbake til ein meir stabil politisk situasjon.

Låg oppslutning

På eit hastemøte i Det liberaldemokratiske partiet (LDP) 3. september opplyste statsminister Yoshihide Suga sjølv at han ikkje ønskjer å ta attval som partileiar.

Suga overtok leiarvervet i partiet for vel eit år sidan då forgjengaren hans Shinzo Abe gjekk av som partileiar og statsminister av helsegrunnar.

Fire kandidatar stilte til val, blant dei to kvinner. Men verken Sanae Takaichi eller Seiko Noda kom vidare til andre og avgjerande valrunde onsdag.

(©NPK)