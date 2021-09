EU-domstolen opphevar handelsavtalar med Marokko

utenriks

Avtalane dreier seg om handel med fisk og landbruksprodukt. Organisasjonen Polisario, som kjempar for sjølvstende for Vest-Sahara, gjekk til retten for å stanse handelsavtalane.

EU-domstolen påpeikar i rettsavgjerda onsdag at Polisario er internasjonalt anerkjend som representant for befolkninga i Vest-Sahara. EU sikra ikkje godkjenning frå befolkninga i Vest-Sahara då avtalane vart inngått, ifølgje domstolen.

I ein felles uttale seier EUs utanrikssjef Josep Borrell og Marokkos utanriksminister Nasser Bourita at dei vil ta nødvendige grep for å sikre stabile handelsrelasjonar.

