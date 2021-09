Rohingya-leiar skoten og drepen i Bangladesh

utenriks

Mohib Ullah vart skoten minst tre gonger utanfor kontoret sitt, seier ein talsperson for Ullah's Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights (ARPSH).

Ei kjelde ved sjukehuset i leiren stadfestar òg at Ullah er død, medan styresmaktene i landet førebels ikkje har stadfesta dødsfallet.

Då rohingya-opprørarar i 2017 gjekk til angrep på politi og militærbasar, svarte styresmaktene i Myanmar med omfattande forfølging og overgrep mot den muslimske folkegruppa.

Over 800.000 rohingyaer vart fordrivne frå heimane sine i delstaten Rakhine. Mange av dei enda til slutt opp i Kutupalong i Cox's Bazar, søraust i Bangladesh.

Blant dei var Ullah, som danna ARPSH i leiren nokre månader seinare. Gruppa jobbar for å etterforske overgrepa gjort av Myanmars militære og buddhistiske militsar i offensiven mot folkegruppa.

I ein omfattande rapport konkluderte FN-etterforskarar i 2018 med at det framleis gjekk føre seg eit folkemord mot dei rohingyaene som er att i Myanmar.

