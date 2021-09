Studie: Kraftig antistoffnedgang sju månader etter vaksinedose to

utenriks

Resultata er frå ein del av den såkalla Community-studien, der meir enn 2.000 sjukehustilsette deltek, skriv SVT.

Resultata stammar frå 464 personar og viser kor fort antistoffnivåa minka hos fullvaksinerte som ikkje hadde vore smitta allereie.

Tre månader etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengda antistoff i kroppen halvert, og etter sju månader hadde dei sokke med 85 prosent, kjem det fram i studien.

– At antistoffnivå søkk over tid er heilt venta, men eg er overraska over at det har sokke så betydeleg hos ei relativt frisk og ung gruppe, seier spesialistlege og forskingsleiar Charlotte Thålin til SVT.

Gledeleg for folk som har vore sjuke

Forskarane følgde òg personar som fekk AstraZeneca-vaksinen, men sidan dei fekk dose to seinare, har dei berre vorte følgde i tre månader.

Nedgangen var likevel endå større. Etter tre månader hadde dei berre ein femdel av antistoffnivåa til dei Pfizer-vaksinerte.

Resultata er gledelege for folk som gjennomgjekk covid-19 før vaksinasjonen: Dei hadde både betydeleg høgare antistoffnivå og også tregare nedgang.

I gang med dose tre

Thålin seier resultata er urovekkjande med tanke på at svenske styresmakter berre nyleg byrja å gi den tredje vaksinedosen til personar med sterkt redusert immunforsvar.

– Dei låge nivåa inneber at vi kan få ei auka spreiing òg i vaksinerte grupper, og det kan ha konsekvensar for dei eldre. Vi må gi ein tredje dose til dei så snart vi kan. Kanskje òg til tilsette i eldreomsorga og ved sjukehusa, slik at dei ikkje smittar dei skjøre.

