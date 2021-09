Guterres «sjokkert» over utvisingar frå Etiopia

utenriks

Blant dei sju som blir utviste, er folk med leiarstillingar i FNs nødhjelpskontor i Etiopia, der hundretusenvis er ramma av svolt i krigsherja Tigray.

– Alle FNs humanitære operasjonar er styrt av dei grunnleggjande prinsippa om humanitet, upartiskheit, nøytralitet og sjølvstende. I Etiopia leverer FN livreddande hjelp – blant dei mat, medisinar, vatn og sanitærutstyr – til menneske med desperate behov, seier Guterres i ei fråsegn torsdag.

– Eg har full tillit til dei FN-tilsette i Etiopia som utfører denne jobben, legg han til.

Guterres seier FN er fast bestemt på å hjelpe det etiopiske folket som er avhengig av humanitær hjelp.

– Vi går no i dialog med regjeringa i Etiopia med den forventninga at dei aktuelle FN-tilsette vil få lov til å halde fram det viktige arbeidet sitt, avsluttar generalsekretæren.

Etiopias utanriksdepartement opplyste i ei melding torsdag at sju namngitte FN-tilsette må forlate Etiopia innan 72 timar. Blant dei er FNs fungerande nødhjelpskoordinator for Etiopia. Regjeringa skuldar FN-organa dei jobbar for, for å blande seg inn i indre forhold i landet.

Det skjer medan presset frå verdssamfunnet aukar på Etiopias regjering som følgje av blokaden i krigsherja Tigray, der FN har slått alarm om den verste svoltkatastrofen verda har sett på ti år.

