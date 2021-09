Italias statsminister ber G20-landa forplikte seg til 1,5-gradersmålet

utenriks

– Italia vil presse land til å følgje klimaløfta sine og, i nokre tilfelle, til å gi dristigare løfte, seier Draghi, som er vertskap for toppmøtet.

Parisavtalen frå 2015 forpliktar landa i verda til å avgrense den globale oppvarminga til vel under 2 grader og til å streve etter å nå 1,5 grader. Tidlegare i september åtvara derimot FN om at verda er på veg mot katastrofale 2,7 graders oppvarming dersom ikkje leiarane i verda tek grep.

– G20-landa står for meir enn 80 prosent av BNP-en i verda og over 75 prosent av utsleppa. Vi ønskjer å få til ei G20-forplikting om behovet for å halde 1,5-gradersmålet innanfor rekkjevidd, seier Draghi.

(©NPK)