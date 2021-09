Mont Blanc har vorte nesten éin meter lågare

utenriks

Geografiekspertane fann etter ein ekspedisjon i september ut at toppen av fjellet, som ligg på grensa mellom Italia og Frankrike i Alpane, var 4.807,81 meter høg. Det tidlegare estimatet var 4.808,72 meter.

– No er det opp til klimatologar, glasiologar og andre forskarar å sjå på alle data som er samla inn og leggje fram alle teoriane som kan forklare dette fenomenet, sa dei.

Isbrear over heile verda smeltar på grunn av klimaendringane, og den offisielle høgda til Mont Blanc har gått nedover i meir enn eit tiår. Fjellet vart målt til sitt høgaste i 2007, med 4.810,9 meter.

Geografiekspertar meiner fjellet i snitt har mista 13 centimeter årleg sidan 2011.

Ekspedisjonen for å måle høgda blir gjennomført annakvart år, men ekspertane avslørte onsdag at dei ikkje offentleggjorde den «eksepsjonelt låge» målinga frå 2019, då fjellet vart målt til 4.806,03 meter.

Målinga må takast med ei klype salt, og avgjerda om å ikkje offentleggjere ho vart teken for å vente på «meir vitskapelege forklaringar» i 2021. Forskarane meiner at årets måling er den beste til no på grunn av eksepsjonelle vêrforhold.

(©NPK)