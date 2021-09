Nye samtalar mellom USA og Russland

utenriks

Nedrusting, ny teknologi, kunstig intelligens og romfart stod på dagsordenen, ifølgje det sveitsiske nyheitsbyrået ATS.

Landa var representerte med viseutanriksministrane sine Wendy Sherman og Sergej Rjabkov. Møtet er eit ledd i oppfølginga etter toppmøtet mellom presidentane Joe Biden og Vladimir Putin i juni.

I førre veke hadde USAs forsvarssjef Mark Milley samtalar med den russiske motparten sin Valerij Gerasimov i Finland. Eitt av temaa her var korleis «risikoen for hendingar under militære øvingar» kan reduserast.

30 år etter avslutninga av den kalde krigen sit USA og Russland framleis på enorme mengder atomvåpen. Både Biden og Putin har understreka at det er viktig å ha kontakt, trass mange usemjer mellom landa.

