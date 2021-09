Smittetopp i australsk delstat

utenriks

Dagen i førevegen vart det registrert 950 tilfelle, og det er no litt over 11.000 smittetilfelle som blir definerte som aktive. Styresmaktene meiner sosiale samankomstar i helga står for rundt ein tredel av tilfella.

Folk senka skuldrene, meiner Jeroen Weimar, som er ansvarleg for pandemihandteringa i delstaten.

Delar av delstaten, og særleg området rundt delstatshovudstaden Melbourne, har vore underlagt strenge smittevernrestriksjonar i fleire veker. Den siste nedstenginga er den sjette sida pandemien braut ut.

I delstaten New South Wales, der Sydney ligg, vart det registrert 941 nye smittetilfelle det siste døgnet.

Australia, eit land med 25 millionar innbyggjarar, prøvde lenge å halde landet heilt fritt for covid-19. Men etter at deltavarianten fekk fotfeste, har strategien retta seg meir mot å få vaksinert så mange som mogleg.

Både i Victoria og New South Wales håpar styresmaktene å nå milepælar for vaksinasjon og starte gjenopninga av samfunnet.

Meir enn halvparten av befolkninga i landet er fullvaksinert. Det er registrert 102.000 tilfelle og rundt 1.200 dødsfall sidan pandemien nådde landet.

