USA unngår truleg nedstenging av statsapparatet – framleis usemje om andre storsaker

utenriks

Finansieringa går ut torsdag. Forslaget har støtte i begge partia og betyr at ei nedstenging av statsapparatet truleg blir unngått.

– Vi har vorte samde om ei mellombels løysing for å unngå ei nedstenging. Vi stemmer over ho i morgon tidleg, sa Chuck Schumer, leiaren for Demokratane i Senatet, seint onsdag.

Representanthuset vil halde avstemming over forslaget, som vil sikre finansiering fram til 3. desember, like etter det er behandla i Senatet. Det er brei støtte til forslaget i begge kammer, og det er venta at det blir vedteke. Dermed kjøper politikarane seg tid for å lage budsjett for føderale styresmakter.

Schumer legg òg til at forslaget sørgjer for at pengestøtte til hjelp etter orkanen Ida og andre naturkatastrofar vil vare ved, og dessutan til flyktningar USA har teke inn frå Afghanistan.

For å sikre finansieringa måtte Demokratane fjerne ei mellombels heving av gjeldstaket. Finansminister Janet Yellen meiner dette taket må hevast innan 18. oktober for å unngå ei finanskrise, men republikanarane meiner Demokratane både kan og må løyse dette problemet på eiga hand.

Demokratane kjempar òg for å få gjennomslag for dei store infrastruktur- og velferdspakkane til president Joe Biden, som til saman skal bruke over fire tusen milliardar dollar. Dette førte til at Biden avlyste ein tur til Chicago onsdag slik at han kunne støtte partiet sitt i Kongressen.

(©NPK)