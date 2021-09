YouTube fjernar kontoar som spreier feilinformasjon

utenriks

Meldinga kjem eitt døgn etter at selskapet blokkerte og fjerna den tyskspråklege utgåva av den statsfinansierte russiske kanalen RT. Kanalen vart utestengd for å ha brote retningslinjene til YouTube om feilinformasjon om pandemien.

Helsestyresmaktene i mange land har den siste tida slite med å slå tilbake mot ein jamn straum av feilinformasjon på internett om koronavaksinane.

– Vi har over lengre tid sett at feilaktige påstandar om koronavaksinane har gått over i generell feilinformasjon om vaksinar, og vi er no på eit punkt der det er viktigare enn nokon gong før å utvide arbeidet vi starta med covid-19, til også å gjelde andre vaksinar, heiter det i eit blogginnlegg frå videogiganten.

WHO-godkjente vaksinar

YouTubes nye reglar går no ut på å fjerne og blokkere feilinformasjon om alle vaksinar som har vorte offisielt godkjende av helsestyresmakter, slik som Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Det er likevel framleis smotthol for innhald med feilinformasjon om vaksinar på plattforma. Påstandar om vaksinar som framleis er i testfasen, er tillatne.

I tillegg er personlege historier om reaksjonar ein har fått på vaksinen òg tillatne, så lenge dei ikkje kjem frå ein konto som tidlegare har spreidd feilinformasjon om vaksinane.

Blokkerte kontoar

Fram til onsdag hadde vaksinemotstandarar nådd ut til titusenvis av abonnentar via YouTube. Der har dei bygd opp under frykt for vaksinane, som helseekspertar har påpeika at trygt har vorte brukte i fleire tiår.

Fleire av dei var borte onsdag morgon, mellom anna kontoen til advokaten Robert F. Kennedy Jr. – nevøen til USAs tidlegare president John F. Kennedy.

– Det finst ikkje eit tilfelle i historia der sensur og hemmeleghald har fremja anten demokrati eller folkehelsa, skriv han i ei fråsegn til nyheitsbyrået AP.

(©NPK)