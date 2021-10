Asia-børsane følgde Wall Street – fall kraftig fredag

utenriks

Normalt sett er fjerde kvartal rekna som ein god periode på børsen, men på den første dagen av kvartalet heldt det stort sett fram på same måte som førre kvartal enda. Optimismen om at det verste av koronapandemien er over, er i stor grad erstatta av uvisse.

USA-børsane avslutta torsdag september med det største månadlege tapet sidan byrjinga av pandemien. Torsdag fall S&P 500-indeksen 1,2 prosent, medan teknologitunge Nasdaq fall 0,44 prosent.

Nedgangen på Wall Street torsdag vart altså følgd av fall òg på dei asiatiske børsane. Nikkei-indeksen i Tokyo enda fredag ned 2,31 prosent sjølv om den japanske Tankan-undersøkinga, som måler stemninga blant industriselskapa i landet, viste ei betring i tredje kvartal.

I Sydney enda ASX 200-indeksen ned 2,19 prosent trass i nyheita om at Australia i november vil starte gjenopninga av grensene etter 18 månader med stengde grenser.

Også i Seoul, Singapore, Taipei, Mumbai, Manila og Jakarta fall børsane. Børsane i Hongkong og fastlands-Kina heldt stengd fredag.

(©NPK)