EU åtvarar mot å fjerne koronatiltak for tidleg

utenriks

Berre 61,1 prosent av den totale befolkninga i EU, Noreg, Island og Liechtenstein er fullt vaksinert, påpeikar EUs smittevernbyrå (ECDC).

Land der vaksinasjonsraten er på eller under dette noverande snittnivået, og som samtidig planlegg å lette på koronarestriksjonar, kjem til å oppleve betydeleg smitteauke, sjukehusinnleggingar og dødsfall innan utgangen av november, åtvarar ECDC.

– Prognosane viser at ein kombinasjon av høg vaksinasjonsdekning og effektive tiltak for å redusere kontakt er kritisk for å redusere risikoen for høg covid-19-byrde på helsevesenet denne hausten, seier ECDCs leiar Andrea Ammon.

