Finland startar koronavaksinasjon av mink

utenriks

Det finske Livsmedelverket har godkjent den finske vaksinen FurcoVac, som er utvikla for pelsdyr, skriv Yle. Vaksinen er eksperimentell og kan derfor ikkje seljast.

Vaksinen er utvikla av ei forskargruppe ved Universitetet i Helsingfors som starta arbeidet i fjor. Ein halv million vaksinar er produserte, noko som skal halde til å vaksinere alle dyr to gonger.

Fleire land har hatt koronautbrot blant mink. I november i fjor vedtok danske styresmakter at over 15 millionar mink i oppdrettsfarmar i Danmark skulle avlivast på grunn av frykt for at eit mutert koronavirus skulle spreiast frå mink til menneske.

(©NPK)