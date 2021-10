Flyktninghjelpen blir stengd ute frå konfliktområde i Burkina Faso

utenriks

Det er første gong at ein internasjonal hjelpeorganisasjon har vorte mellombels stansa frå å arbeide i det vestafrikanske landet, der jihadistangrep har fått feste sidan 2015 og teke nesten 2.000 liv.

– Eg har vedteke å suspendere Flyktninghjelpens aktivitetar i leirar for internt fordrivne personar på dagen, står det i eit brev frå statsråden i landet for humanitære saker, Helene Marie Laurence Ilboudo, datert 27. september og sendt til guvernøren i regionen Centre-Nord.

– Fleire andre guvernørar og regionale leiarar med ansvar for hjelp og rehabilitering har fått tilsvarande avgjerder om å suspendere Flyktninghjelpens aktivitetar, og har innført tiltak, seier ein regional tenesteperson som uttaler seg anonymt.

Ilboudo skuldar Flyktninghjelpen for å føre regjeringa i vanry.

Flyktninghjelpa har ikkje kommentert avgjerda. Men i midten av september uttalte organisasjonen at styresmaktene i landet brukte fleire veker på å registrere fordrivne menneske for at dei skulle få tilgang på mat og anna hjelp. I praksis betyr det at dei må velje mellom å bli verande i eit valdsherja område, eller flykte til ein stad der dei må jakte på mat i dagevis, uttalte organisasjonen.

Flyktninghjelpa har vore aktiv i Burkina Faso sidan juli 2019.

