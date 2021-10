Greta Thunberg leidde miljømarsj i Milano

utenriks

Fredagsmarsjane «Fridays for Future» i byar over heile verda måtte avlysast i dei to åra koronapandemien stod på som verst.

– Men vi må få søkjelyset tilbake på den enorme saka som klimakrisa er. Vi er så glad for å vere tilbake på gata, sa 15 år gamle Maria som var kledd i kvit vernedrakt og med grønmåling i ansiktet.

Greta Thunberg og ugandiske Vanessa Nakate leidde an i marsjen. Dei var begge i Milano for å delta på FNs samling for ungdom i forkant av Glasgow-møtet COP26, der 400 unge deltok.

Ved slutten av marsjen gjentok Thunberg sin kritikk av verdsleiarane som ho seier er berre store ord og ikkje noko handling.

– Vi ser tvers gjennom løgnene deira og deira bla bla bla, og vi er leie av det. Håpet, det er oss, sa ho.

