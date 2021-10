Handelssamtalar mellom EU og Australia blir utsette

utenriks

Tehan kunngjorde dette fredag, melder Reuters.

Avgjerda kjem i kjølvatnet av ubåtsaka, der Australia førre månad avlyste ein ubåtkontrakt verd over 350 milliardar kroner med franske Naval Group om å byggje ein flåte konvensjonelle ubåtar.

I staden skal Australia byggje minst åtte atomdrivne ubåtar i eit nytt forsvarssamarbeid med USA og Storbritannia.

Skrinlegginga av den franske avtalen har skapt kraftig sinne i Paris. Franske styresmakter skuldar både Australia og USA for å dolke landet i ryggen. Paris svarte med å hente heim dei franske ambassadørane frå Washington og Canberra.

I solidaritet med Frankrike har leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, stilt spørsmål ved om EU kan inngå nokon handelsavtale med Australia.

Tehan nekta fredag å seie om ubåtavtalen spelar ein faktor i forseinkinga av handelssamtalane. Han stadfesta berre at den tolvte runden med samtalar, som skulle ha starta 12. oktober, er utsett i éin månad.

– Eg skal møte motparten min i EU, Valdis Dombrovskis, neste veke for å diskutere den tolvte runden, som no vil finne stad i november i staden for oktober, seier Tehan til Reuters.

