Japans prinsesse Mako får endeleg kjærasten sin

utenriks

Mako, som er niese av keisar Naruhito og dotter av kronprins Fumihito, må automatisk seie frå seg den kongelege statusen sin når ho giftar seg med ein meinigmann. Tradisjonen er kontroversiell, sidan han ikkje gjeld for mannlege medlemmer av kongefamilien.

Forlovinga, som vart inngått i 2017, har skapt kontroversar i Japan, eit land der kongefamilien blir halden til krevjande standardar.

Kumoro har vorte grundig granska for påstandar om at mora har lånt pengar, utan å ha klart å betale tilbake, frå ei tidlegare trulova. Etter at dei japanske tabloidavisene har skrive om påstandane, har det oppstått stor furore rundt paret.

Den 29 år gamle prinsessa skal ha slite med posttraumatisk stressliding på grunn av mediedekninga. Paret har utsett bryllaupet, og Kumoro flytta til USA for å ta jusutdanning.

Komuro returnerte til Japan tidlegare denne veka, men paret blir venta å flytte til New York etter bryllaupet.

(©NPK)