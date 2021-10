Kongressen i USA hindra éi krise, men større problem står att

utenriks

Forslaget gjekk torsdag gjennom med god margin – 65 mot 35 stemmer – då republikanarar i opposisjon stemde saman med Demokratane i Senatet.

– Dette er eit godt utfall, sa Demokratanes leiar Chuck Schumer i forkant av avstemminga, der utfallet var varsla på førehand.

Representanthuset banka sidan gjennom vedtaket med brei tverrpolitisk støtte. 254 av representantane sa ja, medan 175 sa nei.

President Joe Biden skreiv deretter under på finansieringspakken, få timar før finansieringa skulle gå ut ved midnatt natt til fredag Washington-tid.

Kjøper seg tid

Forslaget skal sikre finansiering av offentleg sektor fram til 3. desember. Dermed kjøper politikarane seg tid til å lage budsjett for føderale styresmakter.

Men sjølv om éi krise vart hindra, ligg det andre på lur. Viss det ikkje blir semje om å auke USAs gjeldstak endå ein gong, kan dette føre til store konsekvensar for økonomien.

For å sikre finansieringa måtte Demokratane fjerne eit forslag om mellombels heving av gjeldstaket. Finansminister Janet Yellen meiner dette taket må hevast innan 18. oktober for å unngå ei finanskrise, men Republikanarane meiner Demokratane både kan og må løyse dette problemet på eiga hand.

Prøver å få gjennom Bidens pakkar

Sjølv om alle vil unngå ei krise, vil ikkje republikanarane auke det allereie skyhøge gjeldstaket berre eitt år før neste kongressval. Første forsøk på å heve dette taket vart stansa natt til tysdag. Demokratane vil truleg prøve på nytt om ikkje lenge.

Demokratane kjempar òg for å få gjennomslag for Bidens store infrastruktur- og velferdspakkar, som til saman skal bruke over fire tusen milliardar dollar. Ein av pakkane, den såkalla krisepakken, skal finansierast delvis gjennom høgare skatt på dei rike og auka selskapsskatt, noko republikanarar er sterkt imot.

Dersom Biden lukkast med å få gjennom desse milliardpakkane, kan det bli ein avgjerande augneblink i presidentperioden hans. Men republikanarane er lite villige til gi han politiske sigrar. Biden sjølv trekkjer vekslar på mange tiårs erfaring i Kongressen og ringjer sjølv rundt for å prøve å påverke representantane.

