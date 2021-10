Mann arrestert i Tyskland for spionasje for Tyrkia

utenriks

Mannen vart arrestert for to veker sidan, og ei talskvinne for riksadvokaten seier dei har tilstrekkeleg belegg for å meine at mannen samla opplysningar om tilhengjarar av Gülen-rørsla i Köln-området.

Den 40 år gamle mannen blir mistenkt for å vere hemmeleg agent for tyrkisk etterretning. Det vart òg funne 200 rundar ammunisjon i varetekt, i tillegg til dokument som viser at enkelte menneske er utsette for risiko.

Tyrkia legg skulda på den islamske presten Fethullah Gülen for kuppforsøket i juli 2016, og klassifiserer rørsla hans som ei terrorgruppe som prøver å infiltrere tyrkiske institusjonar. Gulen, som bur i eksil i USA, nektar for skuldingane.

