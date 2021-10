Nedgang òg på dei europeiske børsane fredag

utenriks

I London er FTSE 100-indeksen ned 0,81 prosent vel ein time etter opning. I Frankfurt er Dax-indeksen ned 0,81 prosent, medan CAC 40 i Paris er ned 0,66 prosent.

Alle dei tre indeksane har teke seg noko inn etter det verste fallet frå morgonen. Det same gjeld for hovudindeksen på Oslo Børs, som stupte 1,73 prosent like etter opning klokka 9, men som i 10.20-tida er 1 prosent ned.

Normalt sett er fjerde kvartal rekna som ein god periode på børsen, men på kvartalets første dag heldt det stort sett fram på same måte som førre kvartal enda. Optimismen om at det verste av koronapandemien er over, er i stor grad erstatta av uvisse.

– Plagene veks

USA-børsane avslutta torsdag september med det største månadlege tapet sidan byrjinga av pandemien. Torsdag fall S&P 500-indeksen 1,2 prosent, medan teknologitunge Nasdaq fall 0,44 prosent.

– Dei gjentakande problema som har plaga investorar, held fram med å vekse, seier analytikar Richard Hunter til AFP.

Han peikar mellom anna på amerikanske Federal Reserves plan om å lempe på dei økonomiske støttetiltaka, nye bevis på redusert vekst i Kina og forhøgd inflasjon på begge sider av dammen.

– I tillegg dukkar det opp ytterlegare bekymringar når USA no vurderer gjeldstaka og om dei skal halde fram med den foreslåtte infrastrukturplanen til presidenten, seier Hunter.

Brei nedgang i Asia

Nedgangen på Wall Street torsdag vart òg følgd av fall, òg på dei asiatiske børsane. Nikkei-indeksen i Tokyo enda fredag ned 2,31 prosent sjølv om den japanske Tankan-undersøkinga, som måler stemninga blant industriselskapa i landet, viste ei betring i tredje kvartal.

I Sydney enda ASX 200-indeksen ned 2,19 prosent trass i nyheita om at Australia i november vil starte gjenopninga av grensene etter 18 månader med stengde grenser.

Også i Seoul, Singapore, Taipei, Mumbai, Manila og Jakarta fall børsane. Børsane i Hongkong og fastlands-Kina heldt stengd fredag.

