Saakasjvili arrestert i Georgia

Saakasjvili returnerte til heimlandet dagen før lokalvalet i Georgia. I ein video på Facebook sa Saakasjvili at han var i Batumi ved kysten av Svartehavet, og han oppmoda folk til å gjere opprør mot den noverande regjeringa.

– Eg har risikert mitt liv og fridommen min ved å vende tilbake. Eg oppmodar alle til å møte opp ved valet og stemme på Den sameinte nasjonalrørsle (UNM), sa ekspresidenten i videoen.

Same kveld opplyser Georgias statsminister Irakli Garibasjvili at Saakasjvili er arrestert.

Dømt for maktmisbruk

Han har vore ettersøkt sidan han i 2018 vart dømd til seks års fengsel for maktmisbruk medan han var president mellom 2004 og 2013. Sjølv avviser ekspresidenten skuldingane som han kallar politisk motivert.

Saakasjvili har dei siste åra budd i Ukraina, der han mellom anna lét seg utnemne til guvernør i Odessa-fylket av president Petro Porosjenko.

Saakasjvili vart president etter at Eduard Sjevardnadse vart styrta i den såkalla Roserevolusjonen i 2004. I åra han var president, gjennomlevde landet sterk økonomisk vekst på opp til 10 prosent i året, samtidig som Saakasjvili førte ein vellykka kamp mot korrupsjon i det notorisk korrupte landet.

Autoritær leiarstil

Men han vart etter kvart skulda for ein stadig meir autoritær leiarstil. Krigen det sterkt pro-vestlege Saaksjvili utløyste mot Russland i 2004, enda med at Sør-Ossetia og Abkhasia, som allereie var okkupert av Russland, gjekk tapt ein gong for alle.

Hans parti tapte valet i 2012, og året etter, då han ikkje kunne stille som president igjen, reiste han frå landet til Ukraina, der han var ein sterk støttespelar for Majdan-revolusjonen.

Då han vart guvernør i Odessa og fekk ukrainsk statsborgarskap, mista han det georgiske statsborgarskapet sitt. Men seinare kom han på kant med Porosjenko som han skulda for korrupsjon, og mista det ukrainske statsborgarskapet, slik at han vart statslaus. Men i 2019 fekk han det tilbake av den nye presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Det er venta at arrestasjonen av Saakasjvili fører til uro og opptøyar blant dei mange innbitne tilhengjarane hans før valet laurdag. Valet blir rekna som ein test for det stadig meir upopulære regjeringspartiet Georgisk draum.

