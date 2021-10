Sju omkom i brann på koronaavdeling på sjukehus i Romania

utenriks

Brannen oppstod fredag morgon, og alle dødsoffera var innlagde på intensivavdelinga til sjukehuset.

På eitt tidspunkt vart det opplyst at ni menneske var døde, men talet vart seinare nedjustert av innanriksminister Lucian Bode.

– Vi snakkar om sju menneske. Fem på sjukehuset, og to etter at dei vart overførte til andre sjukehus, seier han.

Rundt hundre menneske vart evakuerte, og brannen vart sløkt på formiddagen. Romanias president Klaus Iohannis erkjenner at styresmaktene har svikta og beskriv helsevesenet i landet som utdatert.

– Dette er eit frykteleg, nytt drama som stadfestar at infrastrukturen i det rumenske helsevesenet er utilstrekkeleg, seier Iohannis.

Han påpeikar òg at helsevesenet er sett under stort press som følgje av pandemien. Sjukehusbrannen fredag er den tredje på under eit år som krev menneskeliv i Romania.

I snitt bruker Romania litt over 5 prosent av bruttonasjonalproduktet på helsevesenet. Dette er den lågaste delen av alle landa i EU.

