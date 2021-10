Svensk sjukepleiar blir meld for falsk vaksineinformasjon

utenriks

Sjukepleiaren sa til innringjarar at vaksinen inneheld nanopartiklar, at han kan spreie covid-19, at han ikkje er tilstrekkeleg utprøvd, og at det beste er å styrkje immunforsvaret med sink, C-vitamin og D-vitamin.

At ho gav falsk informasjon, kom fram då ein innringjar reagerte på bodskapen til sjukepleiaren, som i lengre tid har jobba som timetilsett på 1177.

– Det er djupt beklageleg og opprørande og heilt i strid med dei instruksjonane som er gitt, seier Fredrik Settergren i helsevesenet. Han seier at alle som har vore i kontakt med sjukepleiaren, skal kontaktast.

Han kallar framferda hennar farleg sidan personar med symptom ikkje har fått rette råd.

Sjukepleiaren er teken ut av teneste, og Region Uppsala har meldt henne til Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) og vurderer å politimelde henne.

