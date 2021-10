Berre 4,4 prosent er fullvaksinerte i Afrika

utenriks

Medan Noreg og andre rike land kan gjenopne samfunnet etter omfattande vaksinasjon, er situasjonen heilt annleis i mange fattige delar av verda.

Særleg i Afrika er det mange land der vaksinasjonen framleis er i startfasen. Berre 4,4 prosent av befolkninga til kontinentet er så langt fullvaksinert, opplyste Verdshelseorganisasjonen (WHO) i slutten av september.

– Dei siste tala viser ein beskjeden framgang. Men framleis er det langt igjen før vi når WHOs mål om 40 prosent fullvaksinerte innan utgangen av året, sa Richard Mihigo, som leier vaksinearbeidet til organisasjonen i Afrika.

Framgang i Marokko

Sjølv om det samla biletet er nedslåande, er det store forskjellar mellom dei afrikanske landa. Nokre av dei har komme eit godt stykke på veg.

I Marokko er 62 prosent fullvaksinert, og i Tunisia er delen 28 prosent. Øystatane Mauritius og Seychellane har komme heilt opp i høvesvis 62 og 72 prosent, ifølgje BBC.

Men mange av landa som ligg best han, har forholdsvis liten befolkning. Fleire av dei største landa ligg langt nede på lista over del vaksinerte.

I Nigeria, som har over 200 millionar innbyggjarar og Afrikas største befolkning, er under 3 prosent fullvaksinert.

Egypt, som har rundt 100 millionar innbyggjarar og den største befolkninga av alle dei arabiske landa, har fullvaksinert omtrent 5 prosent.

– Yngleplassar

Av alle dei 54 afrikanske landa har berre 15 passerte 10 prosent fullvaksinerte, ifølgje WHO. Organisasjonen har tidlegare sett som mål at denne milepælen skulle nåast innan utgangen av september.

Berre i halvparten av dei afrikanske landa er meir enn 2 prosent fullvaksinerte.

Situasjonen fører ikkje berre til at mange hundre millionar afrikanarar er meir utsette for alvorleg sjukdom. WHO fryktar at nye, farlege virusvariantar skal oppstå og utvikle seg i uvaksinerte befolkningsgrupper.

– Den svimlande forskjellen og dei store forseinkingane i vaksineleveransane truar med å gjere område i Afrika om til yngleplassar for vaksineresistente variantar, sa Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika, i midten av september.

– Dette kan til slutt ta heile verda tilbake til start, åtvara ho.

Internasjonalt samarbeid

Hovudårsaka til den låge vaksinasjonsgrada i Afrika er mangel på vaksinedosar. Fattige afrikanske land har naturleg nok mindre pengar å bruke på vaksinekjøp enn rikare land som Noreg, USA og Israel.

Dei har heller ikkje nokon eigen velutvikla vaksineproduksjon slik som Kina og India. I staden har afrikanske land måtta satse på donasjonar frå rikare land, og det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax.

Men tidlegare i år kom det færre Covax-dosar enn venta. Covax baserte seg i stor grad på AstraZeneca-dosar frå Serum Institute i India – den største vaksineprodusenten i verda. Og India måtte i april stanse eksporten som følgje av eit akutt innanlandsk behov for fleire dosar.

Biden lovar meir

Dei siste månadene har situasjonen vorte noko betre. Til saman fekk afrikanske land 23 millionar vaksinedosar i september, noko som var ti gonger fleire enn i juni.

Under FNs hovudforsamling førre veke erklærte president Joe Biden at USA skal donere 500 millionar dosar av vaksinen til Pfizer/Biontech. Dermed har USA til saman lova å donere over ein milliard dosar til andre land.

– For å vinne over pandemien her, må vi slå han overalt, sa Biden.

I tillegg til at afrikanske land har slite med å skaffe nok dosar, er det òg ein viss vaksineskepsis i nokre av dei. På same måte som i rike vestlege land var det tidlegare i år ein del afrikanarar som hevda at vaksinane ikkje var godt nok testa.

