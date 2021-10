EMA varslar pressekonferanse om tredje vaksinedose

utenriks

Det er ikkje kjent om dei har landa på ein konklusjon eller kva orienteringa konkret vil omfatte. EMA varsla i september at dei hadde sett i gang vurderingane om dei skal gi ei tilråding om ein såkalla «boosterdose».

Tysdag klokka 14 vil Legemiddelverket orientere om status i vurderingane.

Konkret er spørsmålet om ein tredje vaksinedose av Pfizer-vaksinen skal givast seks månader etter at personar over 16 år har fått to dosar.

Israel har allereie byrja å gi tredjedosar til befolkninga, og USA planlegg å opne for dette. Fleire land, mellom anna Tyskland og Frankrike, vurderer å gi ein påfyllingsdose til risikogrupper.

I Noreg får personar med svekt immunforsvar ein tredje dose vaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) er i gang med å vurdere om ein skal tilby nordmenn generelt ein tredje dose eller om han eventuelt berre ulike utsette grupper skal få.

(©NPK)