Libanon seier ja til IMF-forhandlingar

utenriks

Libanons finansdepartement skriv i ei fråsegn at landet vil ta opp att diskusjonane med IMF så fort som mogleg for å løyse den økonomiske krisa.

Libanesarane har allereie nedsett eit forhandlingsutval, og IMF stadfesta måndag at dei har fått eit brev frå statsminister Najib Mikati. Tekniske diskusjonar er venta å starte i løpet av få dagar, opplyser ei talskvinne for IMF i ein e-post til nyheitsbyrået DPA.

Libanon innleidde forhandlingar med IMF i mai i eit forsøk på å redde landet ut av den verste krisa sidan slutten på borgarkrigen i 1990. Men som følgje av manglande økonomiske reformer, køyrde samtalane seg faste.

Det libanesiske pundet har mista over 90 prosent av sin verdi sidan 2019, og ifølgje ein FN-rapport lever no over 70 prosent av befolkninga under fattigdomsgrensa.

I mars 2020 lét Libanon vere å betale inn renter og avdrag på statsgjelda si. Beløpet som forfall, var på 1,2 milliardar dollar. Det var første gong nokosinne at landet ikkje oppfylte gjeldsforpliktingane sine.

