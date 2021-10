Opec-landa diskuterer mogleg opptrapping av oljeproduksjonen

utenriks

Opec-landa og deira allierte, kjent som Opec+, møtest digitalt måndag ettermiddag, det første møtet på éin månad.

Der vil dei 23 landa diskutere om dei skal auke produksjonen i eit forsøk på å få ned dei stadig aukande olje- og energiprisane globalt.

Oljeprisane steig med over 80 dollar førre veke, for første gong på nær tre år. Det gir ei blanda glede for Opec+-landa, blant dei Saudi-Arabia og Russland.

For sjølv om stigande prisar kjem dei til gode i form av auka inntekter, skaper det samtidig ei rekkje utfordringar dersom stadig aukande prisar forstyrrar den skjøre økonomien som no prøver å gjenreise seg frå pandemien.

Trenden kan dessutan lokke til seg nye konkurrentar i marknaden, noko som vil gjere det meir lønnsamt å søkje i nye felt, og det kan òg oppmuntre til auka interesse for fornybar energi.

(©NPK)