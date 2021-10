Talet på koronadødsfall har ikkje vore lågare på nesten eitt år

utenriks

Mellom 27. september og 3. oktober vart det registrert 53.245 koronarelaterte dødsfall, eit snitt på 7.606 per dag.

Nedgangen byrja i slutten av august etter at verda hadde opplevd ein topp på rundt 10.000 dødsfall per dag.

Dødstalet som vart registrert i løpet av siste veke, er det lågaste sidan perioden frå 31. oktober til 6. november i fjor. Fallet blir knytt til at stadig fleire menneske blir vaksinerte mot covid-19.

Talet på dødsfall er basert på offisiell statistikk frå kvart enkelt land, men Verdshelseorganisasjonen (WHO) ser ikkje bort frå at det reelle dødstalet kan vere to eller tre gonger så høgt.

(©NPK)