Talsmann Matteo Bruni legg til at paven takkar dei mange offera for at dei hadde mot til å stå fram og fortelje om overgrepa.

Rundt 330.000 barn, dei aller fleste gutar, vart utsette for seksuelle overgrep i den katolske kyrkja i Frankrike i perioden 1950 til 2020, ifølgje ein rapport som vart lagt fram tysdag.

