Facebook-varslar vitnar i Kongressen

Den tidlegare tilsette, Frances Haugen, vitna i Kongressen etter at ho lak store mengder dokument til styresmaktene og Wall Street Journal som mellom anna viste korleis Facebook visste at produkta deira er skadelege for unge jenter.

Ho møter til høyring i Senatet mindre enn eit døgn etter at Facebook og underprodukta Instagram og WhatsApp var nede i rundt sju timar, noko som ramma milliardar av brukarar.

Søndag sa Haugen, ein 37 år gammal IT-spesialist frå Iowa som også har jobba for Google og Pinterest, på CBS-programmet 60 Minutes at Facebook er mykje verre enn noko ho har sett før.

– Gong på gong viser Facebook at dei vel profitt framfor tryggleik. Dei subsidierer og betaler for profitten sin med tryggleiken vår, sa Haugen. Ho meiner at Facebook må regulerast.

– Då vi skjønte at tobakksprodusentar skjulte skadane dei valde, tok styresmaktene affære. Då det gjekk opp for oss at bilar var tryggare med bilbelte, gjekk styresmaktene til aksjon. Eg tryglar dykk om å gjere det same her, seier ho i vitnemålet for Senatet.

