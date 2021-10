Facebooks plattformer var nede i seks timar

utenriks

Plattformene byrja å slite måndag like etter klokka 17.30 norsk tid, viser nettsida Downdetector, som sporar problem for ulike nettsider. Like før midnatt byrja problema å løyse seg.

– Vi har jobba hardt for å rette opp igjen tilgangen til appane og tenestene våre, og vi er glade for å kunne seie at dei no er på veg til å fungere igjen, skreiv Facebook på Twitter.

Feilen gjaldt òg plattformer som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som er eigd av Facebook. Plattformene deler mykje av den same infrastrukturen.

Facebook har over 2,8 milliardar brukarar, og svært mange menneske og bedrifter vart dermed ramma av feilen.

– Store konsekvensar

Det var eit mislykka forsøk på å konfigurere Facebooks ruterar som førte til at plattformene var nede, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Feilen hadde store konsekvensar for korleis datasentera våre kommuniserer, noko som førte til full stans, skriv Facebook.

Fleire IT-ekspertar reagerer på at feilen var såpass langvarig og omfattande. Selskapet NetBlocks peikar på at Facebook har jobba med å integrere teknologien som ligg bak dei ulike plattformene.

Dette gjer det lettare for Facebook å få oversikt over brukarvanane til dei fleire milliardane brukarane, ifølgje NetBlocks. Men det kan òg gjere tenestene meir sårbare.

Ikkje godt førebudd?

Tryggingssjef i den svensken Internetstiftelsen, Anne-Marie Eklund Löwinder, meiner feilen tyder på ein svikt i tryggingstenkinga som ein ikkje ventar hos eit så stort selskap som Facebook.

I eit intervju med Sveriges Radio set ho spørsmålsteikn ved kor godt førebudd Facebook har vore på denne typen hendingar.

Facebooks ruter-feil førte òg til problem for mange av dei interne systema til selskapet og verktøy. Det har komme rapportar om at tilsette sleit med å komme seg inn i lokala til selskapet i Menlo Park i California sidan nøkkelkorta ikkje lenger fungerte.

Facebook opplyser at det ikkje er teikn til at brukardata har komme på avvegar som følgje av feilen.

Selskapet har dei siste dagane fått mykje kritikk som følgje av opplysningane frå varslaren Frances Haugen. Måndag fall Facebook-aksjen med nesten 5 prosent.

(©NPK)