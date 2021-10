Fransk rapport: 330.000 barn seksuelt misbrukte i Den katolske kyrkja i landet

utenriks

Rapporten tek for seg perioden 1950 til 2020, og han slår fast at rundt 3.000 overgriparar verka i kyrkja. To tredelar av dei var prestar.

Leiaren til den uavhengige kommisjonen Jean-Marc Sauvé seier at talet på offer er eit anslag basert på vitskaplege metodar. Rundt 80 prosent av offera er gutar.

Dokumentet er på 2.500 sider, og den uavhengige kommisjonen har i to og eit halvt år gjort ei grundig gransking av arkiv i kyrkja, politiet og rettsapparatet, og dessutan intervjua vitne.

– Konsekvensane er svært alvorlege. Rundt 60 prosent av mennene og kvinnene som vart misbrukte, har fått store problem i kjenslelivet og i det seksuelle livet sitt, seier Sauvé.

Kommisjonen vart utnemnd av den franske bispekonferansen i 2018 som svar på skandalane som har skaka Den katolske kyrkja i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kyrkja å melde frå om overgrep til sine overordna.