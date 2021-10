Fransk rapport: 330.000 barn seksuelt misbrukte i den katolske kyrkja i landet

utenriks

Rapporten tek for seg perioden 1950 til 2020, og han fastslår at rundt 3.000 overgriparar verka i kyrkja i perioden 1950–2020.

To tredelar av dei var prestar, og dei blir skulda for å ha stått for 216.000 av overgrepa. Når tilsette og medarbeidarar som til dømes lærarar blir inkluderte, kjem talet på offer opp i 330.000.

Leiaren til den uavhengige kommisjonen, Jean-Marc Sauvé, seier at talet på offer er eit anslag basert på vitskaplege metodar. Rundt 80 prosent av offera er gutar.

Dokumentet er på 2.500 sider, og den uavhengige kommisjonen har i to og eit halvt år gjort ei grundig gransking av arkiv i kyrkja, politiet og rettsapparatet, og dessutan intervjua hundrevis av vitne.

Ei eiga telefonlinje fekk 6.500 oppringingar frå antekne offer og folk som sa dei kjende eit offer.

– Konsekvensane er svært alvorlege. Rundt 60 prosent av mennene og kvinnene som vart misbrukte, har fått store problem i kjenslelivet sitt og med seksualiteten sin, seier Sauvé.

– Gruvekkjande for kyrkja

Olivier Savignac, som leier Parler eit Revivre, organisasjonen for offer, og som sjølv bidrog til rapporten, seier at det høge talet på offer som kvar overgripar er ansvarleg for, er spesielt gruvekkjande for det franske samfunnet og for Den katolske kyrkja.

Før framlegginga sa han at rapporten ville vere som ei bombe.

Kommisjonen bestod av 22 juristar, legar, historikarar, sosiologar og teologar, alle utan tilknyting til kyrkja, og vart leidd av den franske embetsmannen Sauvé.

Han vart utnemnd av den franske bispekonferansen i 2018 som svar på skandalane som har skaka Den katolske kyrkja i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kyrkja å melde frå om overgrep til sine overordna.

Ber om tilgjeving

Leiaren for den franske bispekonferansen, Eric de Moulins-Beaufort, ber om tilgjeving og seier at kyrkja er sjokkert over konklusjonane i rapporten og det høge talet ofre.

– Dei stemmene skakar oss, talet plagar oss. Eg ønskjer på denne dagen å be om tilgjeving frå kvar og ein av dykk, sa han.

I ein bodskap til dei katolske forsamlingane i landet søndag gjorde biskopane det klart at dei ville studere rapporten og gjere dei endringane som er nødvendige.

«Kampen mot pedofili rører ved oss alle. Støtta og bønene våre går til alle dei som er blitt utsette for overgrep i kyrkja», heitte det i bodskapen.

– Vondsinna likesæle

Under framlegginga av rapporten fordømde Sauvé haldninga til kyrkja fram til byrjinga av 2000-talet som «ei djup og vondsinna likesæle overfor offera».

Dei vart ikkje trudde, og dei vart ikkje høyrde, og somme gonger vart dei mistenkte for å vere delansvarlege for det som skjedde, seier han.

Sauvé seier at 22 tilfelle som ikkje er forelda, er sende over til rettsapparatet, medan 40 tilfelle som er forelda, men der den antekne gjerningsmannen framleis er i live, er sende over til kyrkja.

Kommisjonen hadde òg i oppdrag å prøve å finne ei forklaring på dei kulturelle og institusjonelle mekanismane som tillét at prestar kunne halde fram i arbeidet trass i overgrepa.

Rapporten inneheld 45 tilrådingar om korleis overgrep kan hindrast, mellom anna opplæring av prestar, ein revisjon av Vatikanets lov for regulering av kyrkja, og eigne retningslinjer for å oppdage offer og gi dei erstatning.

Fem års fengsel

Rapporten blir offentleggjord etter skandalen i fjor rundt presten Bernard Preynat, som skaka den franske kyrkja. Preynat vart i Lyon dømd til fem års fengsel for overgrep mot mindreårige. Han tilstod sjølv å ha misbrukt over 75 gutar i fleire tiår.

– Med denne rapporten kan kyrkja gå til rota av dette systemiske problemet. Denne avvikarinstitusjonen må reformere seg sjølv, seier eitt av Preynards offer, François Devaux, som leier gruppa La Parole Libérée for offer.

Han seier at talet på offer som rapporten har komme fram til, er eit minimum.

– Nokre offer har ikkje tort å uttale seg eller ha tillit til kommisjonen, seier han og legg til at kyrkja enno ikkje har forstått, og framleis har prøvd å tone ned sitt ansvar.

Preynard-saka i fjor førte til at den tidlegare erkebiskopen i Lyon, kardinal Philippe Barbarin, som var skulda for ikkje å melde frå til rettsapparatet om overgrep han visste om gjennom mange år, gjekk av.