Frykt for sosial krise i Storbritannia

utenriks

Regjeringa til statsminister Boris Johnson har brukt nesten 70 milliardar pund – 817 milliardar kroner – på programmet. Det har sørgt for at millionar av britar beheldt lønna sitt trass nedstengingar og permisjonar medan koronaviruset herja.

Men førre veke var det slutt. No spår ekspertane auka arbeidsløyse og lågare levestandard. Bekymringa er spesielt stor for dei som har vore permitterte frå jobbar i byggjebransjen og industrien, og dessutan eldre arbeidstakarar og personar som bur i London.

Frå sjef til koronatestar

Blant dei som fryktar framtida, er Diana Gaglio frå Bedfordshire nord for London. 53-åringen vart permittert frå jobben som underhaldningssjef i eit reiselivsselskap då koronapandemien ramma. Etter at ho vart oppsagd like før jul i fjor, skaffa ho seg ein mellombels jobb på eit koronatestsenter, men no går engasjementet mot slutten.

Dermed må ho ut og søkje arbeid samtidig som hundretusenvis av andre mistar koronastøtta, og det i ein marknad der mange vil konkurrere om dei same jobbane.

– Marknaden kjem til å bli overfløymt, seier Gaglio.

Ikkje berre har regjeringsstøtta til permitterte teke slutt. Denne veka blir òg ein mellombels auke i sosialhjelpa avvikla, noko som betyr 1.100 pund – nær 13.000 kroner – mindre utbetalt per år. Under pandemien har dessutan leigetakarar vore verna mot utkasting, men også denne ordninga er i ferd med å bli fasa ut.

Dyrare straum

På toppen av alt dette kjem ein 12 prosents auke i straumrekningane for 15 millionar hushald, berre veker etter at inflasjonen nådde sitt høgaste nivå på over ni år i september.

Den britiske bensinkrisa har allereie fått stor merksemd, ei krise som kjem av stor mangel på lastebilsjåførar. Men allereie no er britane redde for kva som vil skje til jul. Frykta er stor for at det både vil mangle leiker og kalkunar i butikkane.

– Landet og arbeidsmarknaden ligg an til ein verkeleg turbulent haust, seier Charlie McCurdy, økonom ved tankesmia Resolution Foundation.

– Vi kan vente eit press på levestandarden for familiar over heile landet, seier han.

På framsidene til avisene blir det no åtvara mot ein usedvanleg hard vinter. «Boris' kamp for å redde jula», lyder ein av titlane, noko som igjen skaper bekymring for Johnsons evne til å leie landet.

– Kva oppjustering?

Keir Starmer, leiar for opposisjonspartiet Labour, gjorde narr av Johnsons løfte om å «oppjustere» inntekter og økonomiske moglegheiter då han førre veke talte på Labours landsmøte.

– Justere opp? sa Starmer. – De greier ikkje eingong å fylle opp.

Regjeringa har fram til no brukt 400 milliardar pund for å halde økonomien gåande under pandemien, og framleis blir visse tiltak haldne oppe, som arbeidstrening, billige lån til bedrifter og bustøtte.

Men den konservative regjeringa har ikkje vilja endre kurs når det gjeld permisjonsstøtta. Ho meiner økonomien er i ferd med å ta seg opp etter pandemien, og at krisestøtta er nøydd til å stanse. For samtidig som mange er venta å miste jobbane sine, står over 1 million jobbar ledige.

Auka kamp om jobbane

Framtida ser kanskje ser lys ut for lastebilsjåførar og tilsette i servicebransjen, men for andre yrkesgrupper er situasjonen langt mørkare. Over to av tre jobbsøkjarar vil oppleve auka konkurranse, ifølgje Institute for Fiscal Studies i London (IFS).

Situasjonen ser spesielt dårleg ut for eldre arbeidstakarar. Ifølgje statistikk som vart offentleggjord av IFS førre veke, har berre 35 prosent av arbeidstakarar over 50 år funne ny jobb seks månader etter at dei vart permitterte. Til samanlikning har 64 prosent blant dei yngre arbeidstakarane funne ny jobb.

Diana Gaglio fryktar at arbeidsgivarane vil sjå seg blinde på alderen hennar, og ikkje leggje merke til at ho framleis er ei livleg, nysgjerrig og sjølvsikker kvinne på 53 år som framleis har mykje å gi.

Før koronakrisa var ho ein respektert sjef som var store delar av året i utlandet. No er ho tilbake i England der ho leiger eit rom i huset til nokon andre for å halde utgiftene nede, medan ho prøver å få karrieren tilbake på sporet.

Håpar på fleire kundar

– Andre menneske ser ansiktet ditt og huda si, og den er eldre, dei ser deg på ein bestemd måte. Kanskje dei må bli betre kjende med meg, seier Gaglio.

Men bedriftene er òg i ein skvis. Blant dei er Tool Shop, ei isenkramskjede som tidlegare hadde tolv butikkar og 50 tilsette. I 2019 måtte selskapet stengje tre av butikkane som følgje av mellom anna meir nettsal. Med pandemien auka presset, og no er det berre tre butikkar og elleve tilsette igjen.

Ein av dei er Martin Matio (69). Han er likevel optimistisk. Kundane er på veg tilbake, dei vil igjen setje pris på personleg service, og verdien i å få ein gratis spøk med på kjøpet.

– Eg trur fysisk kontakt er det viktigaste. Kundar ønskjer å vite kva dei kjøper, seier han og samanliknar eit godt kjøp med jakta på kjærleiken.

– Viss eg skal gifte meg, ønskjer eg å sjå jenta, fastslår han.

(©NPK)