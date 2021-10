CNN: Ethiopian Airlines brukt til å frakte våpen under Tigray-konflikten

utenriks

Nyheitskanalen har fått tilgang til lastedokument og fotografi og har snakka med augevitne.

Dokumentasjonen stadfestar ifølgje CNN at våpen vart transportert om bord på fleire kommersielle Ethiopian Airlines-fly mellom Addis Abebas internasjonale flyplass og flyplassar i dei eritreiske byane Asmara og Massawa. Dette skjedde i november 2020, under dei første par vekene av Tigray-konflikten.

Det er første gong ein slik våpenhandel mellom dei tidlegare fiendane har vorte dokumenterte under krigen. Ifølgje ekspertar utgjer dette eit brot på internasjonal luftfartslov, som forbyr frakt av våpen til militært bruk på sivile fly.

Flyselskapet svarer til CNN at dei strengt overheld alle nasjonale, regionale og internasjonale luftfartsforskrifter og nektar for at dei har transportert våpen på flya sine.

Verken styresmaktene i Etiopia eller Eritrea har svart på førespurnadane frå CNN.

