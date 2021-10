Dei Grøne ønskjer å danne regjering med SPD og FDP i Tyskland

utenriks

Det opplyste partileiarduoen til miljøpartiet, Annalena Baerbock og Robert Habeck, på eit pressetreff i Berlin onsdag.

Det har vore ope kva slags regjering Tyskland vil få etter valet for litt over ei veke sidan, og dei siste dagane har det vore komplekse sonderingssamtalar mellom dei ulike partia.

Sosialdemokratiske SPD, som blir leidd av Olaf Scholz, vart det største partiet i det tyske valet.

Dei Grøne kom på tredje plass med ei oppslutning på 14,8 prosent, medan FDP, som blir leidd av Christian Lindner, enda på fjerde plass med 11,5 prosent.

Dei Grøne har tidlegare sagt at dei føretrekkjer samarbeid med SPD og FDP, men har ikkje vurdert det som umogleg å sitje i regjering med CDU. Tysdag var CDU-leiar Armin Lachet i samtalar med Dei Grøne, som no altså seier at dei siktar på ei regjering saman med SPD og FDP.