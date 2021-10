Den britiske hæren er budd på å levere drivstoff i månadsvis

utenriks

Han påpeikar samtidig at han trur bensinmangelen på stasjonane snart vil bli kraftig minska.

Måndag vart hæren sett inn for å bøte på sjåførmangelen og sikre leveransane til Storbritannias bensinstasjonar. I tillegg er forsvaret no i ferd med å trene opp nye sjåførar. Ifølgje Wallace har fleire enn 50.000 folk søkt om opplæring for å ta førarkort for lastebil.

Årsaka til bensinkrisa er at det manglar rundt 100.000 lastebilsjåførar, først og fremst fordi tusenvis av sjåførar forlét Storbritannia på grunn av brexit, men òg fordi mange når pensjonsalder og på grunn av koronapandemien.

Ifølgje samferdselsdepartementet er det førebels utskrive 27 naudvisum for sjåførar som kan levere drivstoff, og dessutan 100 for folk som kan levere matvarer. Totalt 300 slike naudvisum er tilgjengelege.

Men mange sjåførar i Polen og andre land som måtte forlate Storbritannia, stiller seg tvilande til om nokon vil vere villige til å reise til Storbritannia for ein mellombels jobb for så å bli kasta ut kort tid etter.

For å få tak i sjåførar er det òg sendt brev til tusenvis av tyskarar som er busette i Storbritannia, og som har førarkort frå før 1999 som gir dei lov til å køyre lastebilar opp til 7,5 tonn.

