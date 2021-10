Fleire såra i skuleskyting i Texas

utenriks

Politiet opplyser at den antekne gjerningsmannen er ein 18 år gammal elev som skal ha trekt våpen etter ein krangel i eit klasserom.

Det skal ha vorte fyrt av to til tre skot, og fire personar er såra. To av dei har skotskadar, ifølgje politiet. Tre av dei fire er frakta til sjukehus. Ein fjerde person, ei gravid kvinne, vart behandla for lettare skadar på staden.

Store politistyrkar søkte onsdag ettermiddag lokal tid etter gjerningsmannen. Timberview High School har om lag 1.900 elevar.

Etter eit år med heimeskule, har dei fleste skuleelevar i USA no vendt tilbake til klasseromma. Dermed aukar igjen frykta for skuleskytingar i landet, og det har vore fleire mindre episodar dei siste vekene.

Fleire enn 248.000 skuleelevar i USA har opplevd skuleskytingar sidan 1999, då 13 menneske vart drepne på Columbine High School i Colorad, ifølgje ei oversikt frå Washington Post.

Talet inkluderer både augnevitne til skyteepisodar og personar som har vorte evakuerte frå utdanningsinstitusjonar der det har vore skyting.

(©NPK)