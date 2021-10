utenriks

Nyheita kjem kort tid etter at svenske styresmakter kunngjorde at Moderna-vaksinen blir sett på hald når det gjeld alle under 30 år. Det skjer etter at helsestyresmaktene har observert auka førekomst av betennelse i hjarteposen og hjartemuskelen.

Svenske helsestyresmakter understrekar likevel at det er snakk om ein svært sjeldan biverknad, og at det ikkje er grunn til å vere uroleg for dei som er vaksinert med Moderna.