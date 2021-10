Viktige steg mot ny regjering i Tyskland

utenriks

Etter det tyske valet 26. september har det vore heilt ope kven som skal leie landet etter at Angela Merkel går av etter 16 år som Tysklands leiar.

Dei siste dagane har det gått føre seg omfattande og komplekse sonderingssamtalar på kryss og tvers av dei ulike partia for å sondere terrenget i jakta på ei ny tysk regjering.

Fleire potensielle konstellasjonar har vore sannsynlege, men onsdag kunngjorde Dei Grønes partileiarduo Annalena Baerbock og Robert Habec at dei har landa på ei avgjerd: Dei ønskjer å danne regjering saman med SPD og FDP.

– Dette er per no eit forslag til FDP. La oss sjå kva dei svarer, sa Baerbock på eit pressetreff i Berlin onsdag.

Kort tid etter stadfesta FDP-leiar Christian Lindner at dei tek imot den utstrekte handa frå miljøpartiet, og han opplyste samtidig at samtalane mellom dei tre partia startar allereie torsdag.

CDU-samtalar freista ikkje

Sosialdemokratiske SPD, som blir leidd av Olaf Scholz, vart det største partiet i det tyske valet. Dei Grøne kom på tredje plass med ei oppslutning på 14,8 prosent, medan FDP enda på fjerde plass med 11,5 prosent.

SPD-leiar Scholz og CDU-leiar Armin Laschet har begge prøvd å få Dei Grøne og FDP med på regjeringssamarbeid. Dei Grøne har tidlegare opna for å sitje i regjering med CDU, og tysdag var dei i samtalar med CDU-leiaren for å drøfte desse moglegheitene.

Laschet erkjende etter samtalane at det var avstand mellom partia, men peika optimistisk på at han ikkje var så stor at eit samarbeid var umogleg. Samtalane ser altså ikkje ut til å ha freista Dei Grøne tilstrekkeleg.

For CDU og Laschet er Dei Grønes avgjerd nok eit slag i magen etter at Laschet og Merkels parti gjorde det svært dårleg i valet.

Stor politisk avstand

Dei Grøne og Fridemokratane (FDP) er i utgangspunktet ikkje naturlege samarbeidspartnarar, og politisk er dei to partia nærast som hund og katt.

For Dei Grøne er miljøet aller viktigast, medan høgreliberale FDP er for ein nyliberal økonomi med låge skattar og er mindre opptekne av miljø.

Det var lenge uklart kven som kunne komme i posisjon til å ta over stafettpinnen som leiaren i landet etter Angela Merkel. Både Laschet, Baerbock og Scholz har i tur og orden vorte peika på som favoritt, men i valinnspurten drog Olaf Scholz frå, og mykje tyder på at han har ei god moglegheit til å bli Merkels etterfølgjar.

(©NPK)