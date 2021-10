Vilks-ulykka blir etterforska breitt

utenriks

I den eine utgreiinga blir det undersøkt om nokre politifolk kan mistenkjast for å ha forårsaka ulykka. Mange spørsmål står att, konstaterer etterforskingsleiar Kajsa Sundgren.

– Det er for tidleg å dra nokon konklusjonar om kva som har forårsaka ulykka, skriv ho i ei pressemelding.

Det andre etterforskingssporet skal finne ut om bilulykka kan ha vorte forårsaka av nokre andre.

Ingen merknader på bilen

Samtidig er det klart at bilen vart inspisert utan merknader i slutten av september, skriv Dagens Nyheter.

Modellen, ein pansra Range Rover, er spesielt forma ut for å motstå ulike former for angrep som skot, granatar og sprengstoff. Vekta er på cirka 4 tonn, samanlikna med ein vanleg personbil som veg rundt 1,5 tonn.

Ifølgje den svenske avisa Dagens Nyheter undersøkjer politiet om vekta kan ha påverka ulykkesforløpet.

Måndag vart det kjent at det var funnen dekkrestar på vegen eit stykke unna staden der sivilbilen kolliderte. Det er likevel for tidleg å konkludere med at ein dekkeksplosjon kan ha forårsaka ulykka, slår politiet fast.

Politivern i 14 år

Vilks levde med politivern etter at han laga ein Muhammed-karikatur i 2007.

Vilks og dei to politifolka, som var livvaktene hans, omkom i ei trafikkulykke utanfor Markaryd i Småland søndag. Den sivile politibilen dei køyrde, brasa gjennom eit wiregjerde og hamna i motgåande køyrefelt, der han kolliderte med eit vogntog. Det oppstod kraftig brann i vraket.

(©NPK)