Zuckerberg avviser skuldingar frå Facebook-varslar

utenriks

Utsegnene kjem etter at Frances Haugen, som tidlegare jobba i Facebook, vitna i Kongressen. Der sa ho mellom anna at Facebook skaper splid og svekkjer demokratiet vårt, og i tillegg at selskapet med vilje skader barn.

På Facebook-sida si skriv Zuckerberg at mange av skuldingane til Haugen «ikkje gir meining».

– Kjernen i desse skuldingane er ei oppfatning av at vi prioriterer profitt over tryggleik og velvære, skriv Zuckerberg.

– Det er rett og slett ikkje sant, heiter det vidare.

Han legg til at «argumentet om at vi med vilje fremjar innhald som gjer folk sinte, for profitt, er svært ulogisk».

Haugen sa til Kongressen at Facebook skadde barn, og viste til at 6 prosent av barna som vart spurde, sa at dei var så avhengige av Instagram, som Facebook eig, at det går ut over skule og helse. Tala stammar ifølgje Haugen frå selskapet sine eigne undersøkingar.

Zuckerberg skriv at han syntest det var «ekstra vanskeleg å lese karakteristikken» av forskinga om korleis Instagram påverkar barn, og legg til at «kvar negative oppleving tel».

