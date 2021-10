Amerikansk gjeldskrise truleg hindra fram til desember

utenriks

Det opplyser leiaren for demokratane i forsamlinga, Chuck Schumer torsdag.

Han legg til at han håpar å få avtalen vedteke i ei avstemming seinare torsdag.

Avtalen inneber at det såkalla gjeldstaket blir heva, noko som betyr at det vil vere mogleg for staten å ta opp ny gjeld og betale gjeldsforpliktingar fram til desember.

Denne hasteforlenginga utset likevel berre problemet, men demokratane får i det minste litt meir tid til å førebu ei langsiktig løysing som dei kan få republikanarane med på.

– Gir oss meir tid

I utgangspunktet ønskte demokratane å få vedteke eit lovforslag som ville sørgt for å heve gjeldstaket fram til desember neste år. Men republikanarane nekta å godta forslaget og planla å stemme mot. I siste liten gjekk likevel leiaren i republikanarane i forsamlinga, Mitch McConnell, med på å heve gjeldstaket på kort sikt.

– I botn og grunn er eg glad for at Mitch McConnell til slutt såg lyset, seier den uavhengige senatoren Bernie Sanders, som tilhøyrer venstrefløya i Senatet.

– Republikanarane har endeleg gjort det rette, og vi har i det minste eit par månader til på oss til å finne ei endeleg løysing, legg han til.

Fryktar gjeldskrise

Finansdepartementet har åtvara om at USA kjem til å stå utan pengar til å handtere den enorme statsgjelda i landet viss ikkje gjeldstaket blir heva innan 18. oktober.

President Joe Biden og næringslivsleiarar har uttrykt stadig sterkare bekymring for at millionar av statstilsette amerikanarar ville bli ståande utan lønn, samtidig som økonomien i landet ville bli kasta ut i resesjon.

Den mellombelse avtalen betyr at Kongressen allereie i desember må gå nye rundar i eit forsøk på å bli samde om ei løysing for korleis statleg verksemd skal finansierast, og dessutan vilkåra for ei ny oppjustering av gjeldstaket før dei reiser heim på juleferie.