Danmark henta heim kvinner frå Syria – ein av dei avhøyrt

utenriks

Kvinna, som har dobbelt statsborgarskap, vart avhøyrd i retten i Kolding. Ho er sikta for terrorrelaterte lovbrot, sidan ho skal ha meldt seg inn i IS i 2015.

Ho er òg skulda for å ha opphalde seg i det aktor beskreiv som «visse konfliktsoner», fordi kvinna mellom anna har vore i Raqqa i Syria sidan 2016.

I retten i Kolding ønskte ho ikkje å uttale seg. Det er ikkje kjent korleis ho stiller seg til skuldingane.

Terrorsikta

Dei tre kvinnene og barna har vore i Syria sidan 2014. Dei forlét al-Roj-leiren nord i Syria tidleg onsdag morgon. Dei kom til Danmark natt til torsdag.

Dei tre mødrene er allereie sikta for terror, melder DR.

Alle tre blir framstilte for varetektsfengsling i løpet av torsdagen etter at dei i sommar vart varetektsfengsla in absentia i hemmelege rettsmøte.

Personar som varetektsfengsla in absentia, må innan 24 timar etter framkomst til Danmark blir framstilte for ein dommar. Deretter vedtek dommaren om det er grunnlag for varetektsfengsling.

Siktingane dreier seg om støtte til ein terrororganisasjon, og dessutan opphald utan løyve i bestemde område.

Tidlegare dommar

Seinast i august vart ei kvinne dømt til fengsel i fem år i Danmark, for å ha opphalde seg i eit IS-kontrollert område i to år og ni månader. 23-åringen har vedteke å ikkje anke dommen.

Berre det å opphalde seg i ei konfliktsone i Syria utan løyve frå styresmaktene medfører fengsel utan vilkår, uavhengig av årsak til opphaldet, noko som var tilfelle då den tidlegare soldaten Tommy Mørck vedtok å bli med i dei kurdiske styrkane som kjempa mot IS. Han vart dømd til seks månaders fengsel utan vilkår i Danmark.

Avgjerda til den danske regjeringa om å hente heim dei tre kvinnene og dei 14 barna deira er baserte på ei tryggingsvurdering frå Politiets Efterretningstjeneste.

Barna får hjelp

Ei av kvinnene har dobbelt statsborgarskap, medan dei to andre er etniske danskar. Ni av dei 14 barna er fødde i Danmark og reiste saman med mødrene sine til Syria. Dei fem minste barna er fødde i Syria, melder DR.

Dei 14 barna står no i ein vanskeleg situasjon og skal få hjelp og støtte, opplyser Socialstyrelsen. Direktoratet har ikkje opplyst noko om tilstanden til barna.

Regjeringa i Danmark er innstilt på å hente heim fem barn til av tre mødrer som tidlegare har hatt dansk statsborgarskap. Dette krev samtykke frå mødrene, som den danske regjeringa ikkje vil hente heim. Barna og mødrene deira sit derfor framleis i fangeleirar.

– Det kan bli nødvendig å evakuere fleire barn frå Syria, men ikkje fleire foreldre, sa den danske statsministeren Mette Frederiksen på dørstokken framfor Folketingssalen torsdag.

Ho la til at foreldra har «vendt Danmark ryggen», og vist tydeleg omsorgssvikt overfor barna.

Arrestert i Tyskland

Tyskland henta heim åtte kvinner og 23 barn frå Syria natt til torsdag.

Barna ber ikkje på noko ansvar for situasjonen sin, påpeikar Tysklands utanriksminister Heiko Maas.

– Det rette er å gjere alt vi kan for å gi dei eit liv i tryggleik og i trygge omgivnader. Mødrene må svare for handlingane sine overfor rettsvesenet, seier Maas, som takkar kurdiske sjølvstyre i Syria, og dessutan Danmark og USA, som har bidrege med logististikkstøtte til evakueringa.

Tysk påtalemakt opplyser at dei tre kvinnene vart arresterte ved framkomst på flyplassen i Frankfurt. Dei blir skulda for å ha slutta seg til ein utanlandsk terrororganisasjon, for å ha teke med seg barn mot viljen til barnefedrane, og for å ha forbrote seg mot plikter om å gi barna omsorg og utdanning.

Tolv svenske kvinner

Kurdiske styresmakter som har kontroll i det nordlege Syria, har oppmoda andre land til å hente heim IS-krigarar, kvinner og barn som sit i leirane. Fleire tusen barn og mødrene deira frå 60 land er i leirane etter at IS-kalifatet braut saman.

For ein månad sidan reiste tre svenske kvinner og dei åtte barna deira frå Syria til Sverige. To av dei tre kvinnene vart kort tid etter arrestert.

Totalt er det snakk om å hente heim totalt tolv svenske kvinner og 22 barn frå leirane.

I Noreg er ei kvinna dømt til 3,5 års fengsel for deltaking i IS. Ho vart henta heim av regjeringa i januar i fjor. Heimhentinga av kvinna og dei to barna hennar førte til at Frp gjekk ut av regjeringa.

Dommen mot kvinna kan skape presedens for seinare rettssaker som kan komme mot andre norske IS-kvinner, dersom dei returnerer til Noreg. Ifølgje Aftenposten var det til saman fire norske kvinner og fire norske barn i leirane Al-Hol og Roj i Nord-Syria i desember i fjor.

(©NPK)