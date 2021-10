Forlaget til nobelprisvinnaren: – Ei svært gledeleg overrasking

utenriks

– Først og fremst er det ei svært gledeleg overrasking, seier forlagssjef Nora Campbell i Aschehoug til NTB.

Aschehoug har gitt ut tre av Gurnahs romanar, men det byrjar å bli ein del år sidan. Boka «Ved sjøen» kom ut i 2002, «Taushetens øy» i 1999 og «Paradis» i 1996.

– Det er jo nesten 20 år sidan. Dermed er det sånn at desse ikkje har vore i sal på papir på ei stund. Då har vi den morosame oppgåva med å kaste oss rundt og gjere desse utgivingane tilgjengelege for norske lesarar så raskt som i det heile mogleg, seier Campbell.

Sjølv gler forlagssjefen seg til å lese dei tre bøkene i siste del av haustferien. Ho trur nobelprisen kan bidra til auka interesse og eit salsløft for Gurnahs romanar.

– Vi merkar jo at lesarane spør etter nobelprisvinnarar i bokhandlane. Eg tenkjer jo òg at ein forfattarskap som klargjer kolonialistisk historie, er ein tematikk som ikkje er mindre interessant for norske lesarar no enn for 20 år sidan, seier ho.

Gurnah vart fødd i 1948 på øya Zanzibar i Tanzania. Han kom til England som flyktning på slutten av 1960-talet. Gurnah får prisen for å ha vist fram kolonialismens og flyktningars lagnad i mellomrommet mellom kulturar og kontinent, heiter det i grunngivinga frå Svenska Akademien.

