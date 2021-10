Fosse blant favorittane til nobelprisen i litteratur

utenriks

Svenska Akademien avslører vinnaren av prisen i Stockholm klokka 13.

– Det er på tide med ein dramatikar. Harold Pinter er den siste dramatikaren som har fått prisen. Det skjedde i 2005. Det burde opne for den stadig omtalte Fosse, sa Göteborg-Postens kritikar Maria Hymna Ramnehill til NTB nyleg.

Ho meiner Fosse er den heitaste kandidaten til årets pris.

– Han bør få prisen for breidda si, for å vere så framståande i både poesi, prosa og dramatikk. Men ikkje minst bør han få prisen for det musikalske språket sitt, for rytmen til gjentakingane som gjer at språket held for å kunne gjere dei mørkaste sanningane uthaldelege, seier Ramnehill.

Fosse blir i same andedrag nemnt som indiske Vikram Seth, kenyanske Ngugi wa Thiong'o, og nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie.

– Eg trur dei har veldig lyst til å finne eit geni frå eit tidlegare neglisjert område, seier litteraturkritikar Jonas Thente i Dagens Nyheter til nyheitsbyrået AFP. Hans stalltips er ungarske Peter Nadas.

Den franske forfattaren Annie Ernaux er favoritten til bookmakerane. Oddsen for henne som prisvinnar står i 8/1 hos firmaet Ladbroke, skriv The Guardian. Like bak følgjer canadiske Anne Carson og Margaret Atwood, japanske Haruki Murakami, russiske Ludmila Ulitskaya, Maryse Condé frå Guadeloupe og kenyanske Ngugi wa Thiong'o – alle med oddsen 10/1.

Deretter følgjer karibisk-amerikanske Jamaica Kincaid med 12/1 og Fosse med 14/1 i odds.

(©NPK)