Den 45 år gamle mannen er allereie varetektsfengsla sikta for bortføring. No er han òg mistenkt for drap.

Kvinna vart meldt sakna natt til fredag førre veke. Torsdag skreiv politiet på nettsida si at ein død person som vart funnen i elva Svartån tidlegare på dagen, truleg er den sakna kvinna.

Den sikta mannen vart arrestert nokre timar etter at kvinna vart meldt sakna.

