Nobel-overrasking: Litteraturpris til tidlegare flyktning frå Tanzania

utenriks

– I dette tilfellet har dei funne ein svart forfattar frå Afrika for andre gong i nobelprisens historie, noko som er heilt utmerka. Dei har òg funne ein forfattar der ein lykkast med det kunststykket å totalt overrumple både allmenta og dei som jobbar med litteratur, seier kultursjef Björn Wilman i den svenske avisa Dagens Nyheter til TT.

I Sverige blir tildelinga tolka som eit tydeleg teikn til endring i måten Svenska Akademien, som deler ut prisen, jobbar på.

For nokre år tilbake vart akademiet skaka av ein stor skandale, der ektemannen til ein av medlemmene vart dømde for valdtekt. Dei har òg vorte kritiserte for å prioritere vestlege og mannlege forfattarar.

– Eg tenkjer at dette er eit tydeleg utslag av at akademiet er grunnleggjande forandra. Det er heilt openbert eit resultat av det nye arbeidd med nobelprisen, der ein jobbar saman med eksterne ekspertar, seier Wilman.

Frå Zanzibar

Gurnah vart fødd i 1948 på øya Zanzibar. Han kom til England som flyktning på slutten av 1960-talet.

Sidan har han skrive ti romanar og fleire noveller.

Gurnah får prisen for å ha vist fram kolonialismens og flyktningars lagnad i mellomrommet mellom kulturar og kontinent, heiter det i grunngivinga frå Svenska Akademien.

Omsett til norsk

Tre av Gurnahs romanar er gitt ut på norsk, men det byrjar å bli ein del år sidan. Boka «Ved sjøen» kom ut i 2002, «Taushetens øy» i 1999 og «Paradis» i 1996.

– Det er jo nesten 20 år sidan. Dermed er det sånn at desse ikkje har vore i sal på papir på ei stund. Då har vi den morosame oppgåva med å kaste oss rundt og gjere desse utgivingane tilgjengelege for norske lesarar så raskt som i det heile mogleg, seier forlagssjef Nora Campbell i Aschehoug til NTB.

Ho gler seg til å lese dei tre bøkene i siste del av haustferien og trur absolutt at dei kan vere aktuelle òg i dag.

– Eg tenkjer jo at ein forfattarskap som klargjer kolonialistisk historie, er ein tematikk som ikkje er mindre interessant for norske lesarar no enn for 20 år sidan.

Kjem ikkje til Stockholm

Akademiens faste sekretær Mats Malm snakka med Gurnah kort tid før vinnaren vart kunngjort klokka 13 torsdag.

– Vi har snakka om praktiske ting, sidan alt er komplisert også i år, sa Malm då han kunngjorde namnet til vinnaren i Stockholm.

På grunn av pandemien blir det heller ikkje i år mogleg å samle nobelprismottakarane i Stockholm i desember. Prisutdeling og nobelforelesing blir i staden arrangert i nærleiken til prismottakarane og sendt digitalt.

Tonegivande

Gurnah og fjorårets prismottakar Louise Glück blir invitert til Stockholm når det er mogleg.

– Han har vore rekna som ein av dei tonegivande postkoloniale forfattarane frå Afrika, sa Svenska Akademiens sekretær Anders Olsson då prisvinnaren vart presentert.

Gurnah var professor i litteratur ved universitetet i Kent fram til han gjekk av med pensjon.

– Forteljingane hans ber spor av Koranen og Tusen og éi natt, påpeikar Olsson.

Besøkte Stavanger

72-åringen har vore i Noreg tidlegare, nærare bestemt under Kapittel-festivalen i Stavanger i 1999. Festivalen er ein årleg litteraturfestival med internasjonal profil i oljebyen.

– Eg hugsar han som ein veldig kunnskapsrik og audmjuk type. Han var i Stavanger nokre dagar sidan festivalen varte frå onsdag til søndag. Han var til stades for å ha opplesing og foredrag om tida av kolonialismen sidan temaet til festivalen det året var post-kolonialisme, fortel dåverande Kapittel-sjef Helge Lunde til Nettavisen.

Og han legg til:

– Han var kritisk til Vestens måte å oppføre seg overfor koloniserte land. Det gav han uttrykk for under besøket.